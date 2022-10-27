В Китае дали прогноз по нефти и газу

CNPC: нефть и природный газ сохранят статус основных источников энергии до 2040 года

Нефть и природный газ сохранят статус основных источников энергии до 2040 года, такой прогноз дал президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цзицзюнь, его слова приводит ТАСС.

Особенно природный газ, как низкоуглеродный ископаемый источник энергии, имеет важное значение для низкоуглеродного перехода, заявил он.

Китай в сентябре сократил закупки у России нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля. В денежном выражении показатель составил 7,63 миллиарда долларов, что на девять процентов меньше, чем в августе.

В физическом выражении поставки угля (каменного и бурого) снизились на 18,6 процента, до 6,95 миллиона тонн. Поставки сырой нефти рухнули на 10,5 процента, до 7,46 миллиона тонн. Ранее власти Китая запретили своим компаниям перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе и Азии в преддверии пикового потребления в отопительный сезон.