Китай снизил закупки угля и нефти у России

РБК: Китай в сентябре снизил закупки угля, газа и нефти у России на девять процентов

Китай в сентябре сократил закупки у России нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля. В денежном выражении показатель составил 7,63 миллиарда долларов, что на девять процентов меньше, чем в августе, пишет РБК со ссылкой на статистику главного таможенного управления КНР.

В физическом выражении поставки угля (каменного и бурого) снизились на 18,6 процента, до 6,95 миллиона тонн. Поставки сырой нефти рухнули на 10,5 процента, до 7,46 миллиона тонн.

Между тем в августе Россия вышла на второе место среди поставщиков природного газа в Китай с результатом в 2,4 миллиарда кубометров. По этому показателю российские компании уступают только Таджикистану (2,9 миллиарда кубометров).

В целом товарооборот России и Китая за девять месяцев вырос в годовом выражении на 32,5 процента, достигнув 136,08 миллиарда долларов.