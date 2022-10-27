В ЛНР заявили о попытке иностранных наемников прорвать оборону

МВД ЛНР: иностранные наемники попытались прорвать оборону в районе Сватово и Лозовой

Наемники из иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бойцы украинского националистического подразделения «Кракен» несколько раз пытались прорвать оборону союзных сил в районе города Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил в эфире Первого канала.

По его словам, 26 и 27 октября иностранные наемники и бойцы «Кракена» предпринимали попытки прорыва вглубь позиций в районе Сватово по трем направлениям.

Помощник главы МВД также добавил, что группа иностранных наемников из Восточной Европы, в основном из Албании, Польши и Румынии, попыталась прорвать оборону в районе города Лозовая в Харьковской области.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что на восточном берегу реки Жеребец на краснолиманском направлении был уничтожен плацдарм ВСУ. При этом он отметил, что ситуация на этом направлении динамично меняется.