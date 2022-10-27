Обворованный проституткой турист застрял на курорте без паспорта и денег

В Паттайе проститутка украла у туриста сейф, где хранился паспорт и 600 тысяч рублей

В Таиланде проститутка украла из номера отеля туриста сейф со всеми его деньгами и документами — мужчина пожаловался, что не может вернуться домой без паспорта. Об этом пишет The Thaiger.

57-летний турист из Великобритании Стивен Пол пригласил к себе в отель 26-летнюю проститутку, которую встретил на одной из улиц курорта Паттайи. После того как мужчина заснул, она сбежала из номера путешественника вместе с сейфом, где хранились 8500 фунтов стерлингов (около 600 тысяч рублей), а также паспорт и другие документы британца.

Проснувшись, Пол понял, что его обворовали, — примечательно, что персонал отеля также не заметил, как девушка покинула номер. Инцидент произошел 2 октября, однако полиция до сих пор не может найти подозреваемую. Турист пожаловался, что ради существования ему приходится занимать деньги у друзей, и добавил, что надолго застрял на курорте, так как вернуться домой без документов невозможно.

Турист считает, что правоохранительные органы Паттайи недостаточно усердно работают. Полиция курорта не прокомментировала ход расследования.

В августе в выпуск новостей испанского телеканала, который снимался на пляже Барселоны, случайно попал момент кражи сумки туриста. Распространившееся в сети видео позволило быстро выявить преступника.