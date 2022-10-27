Путин заявил о создаваемом Россией пространстве свободы

Президент Путин: противодействуя санкциям, Россия создает пространство свободы

Противодействуя введенным против нее санкциям, Россия своим примером создает пространство свободы для развития экономики. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция его выступления доступна на официальном сайте мероприятия.

По его словам, в результате можно будет «не бояться санкционного давления и свободно развивать экономические связи между самыми разными регионами мира и самыми разными странами».

Также российский лидер рассказал анекдот о санкциях, отвечая на вопрос об отношении европейцев к России. Он отметил, что анекдот ему рассказал его немецкий друг. «Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" Папа отвечает: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок: "А мы здесь причем?" Папа: "А мы санкции ввели". Ребенок: "А зачем?" Папа: "Чтобы им было плохо?" Ребенок: "А мы что, русские?"» — поделился шуткой глава России Владимир Путин.