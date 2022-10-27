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14:03, 27 октября 2022Россия

Тероборона Херсона начала готовиться уничтожать танки

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о маневрах теробороны с ПТРК

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что штаб территориальной обороны организовал маневры с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) в черте Херсона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С назначенными расчетами ПТРК отрядов территориальной обороны города Херсон организованы занятия по применению противотанковых комплексов и организации огневых позиций в городской черте», — сообщил Стремоусов. Он уточнил, что группы минирования провели учения по установке мин направленного действия. Кроме того, в рамках занятий изготовили и установили фугасы.

Ранее Стремоусов рассказал о создании штаба территориальной обороны в Херсонской области. Как он утверждает, начальником организации назначили врио губернатора региона Владимира Сальдо. Стремоусов отметил, что штаб работает «в лице органов власти и структур, отвечающих за безопасность и защиту» области.

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Кристина Есикова
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