В Иркутске открылась выставка бабочек из музея-заповедника Пушкина

В Иркутске открылась выставка «Бабочки пушкинского детства»

27 октября в Доме-музее Волконских в Иркутске открылась выставка «Бабочки пушкинского детства». Об этом сообщает издание «ИркутскСегодня».

В Иркутском музее декабристов уточнили, что коллекция представлена из собрания Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в подмосковных усадьбах Захарово и Большие Вяземы. Известно, что эти места связаны с детством поэта, что нашло отражение и в его творчестве.

В Иркутск привезли бабочек, обитающих на территории музея-заповедника. Прочие образцы были найдены в научных экспедициях или были подарены другими энтомологами.

Выставка будет работать до начала декабря 2022 года.

Ранее сообщалось об открытии в Иркутске выставки «Цифровые сны», на которой представлены сюрреалистичные фотоколлажи. В экспозиции можно увидеть сюрреалистические коллажи на основе фотоснимков; картины, выполненные при помощи графического планшета, а также трехмерные цифровые «скульптуры».