Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:29, 27 октября 2022Моя страна

В Иркутске открылась выставка бабочек из музея-заповедника Пушкина

В Иркутске открылась выставка «Бабочки пушкинского детства»

Фото: Shiebi AL / Unsplash

27 октября в Доме-музее Волконских в Иркутске открылась выставка «Бабочки пушкинского детства». Об этом сообщает издание «ИркутскСегодня».

В Иркутском музее декабристов уточнили, что коллекция представлена из собрания Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в подмосковных усадьбах Захарово и Большие Вяземы. Известно, что эти места связаны с детством поэта, что нашло отражение и в его творчестве.

В Иркутск привезли бабочек, обитающих на территории музея-заповедника. Прочие образцы были найдены в научных экспедициях или были подарены другими энтомологами.

Выставка будет работать до начала декабря 2022 года.

Ранее сообщалось об открытии в Иркутске выставки «Цифровые сны», на которой представлены сюрреалистичные фотоколлажи. В экспозиции можно увидеть сюрреалистические коллажи на основе фотоснимков; картины, выполненные при помощи графического планшета, а также трехмерные цифровые «скульптуры».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Европейская страна призвала к прямым переговорам США и России по Украине
Причины пересмотра потолка цен на российскую нефть объяснили
В Китае оценили новую стратегию безопасности США
В СПЧ осудили новые облавы на резервистов в российских регионах
В Кишиневе протестующие выстроились в «коридор позора» для власти
Продюсер рассказал о «большом желании» Витаса после конфликта в баре
В ДНР заявили об уничтожении плацдарма ВСУ на краснолиманском направлении
В России захотели убрать «псевдоорганические» продукты с полок магазинов
Назван главный покупатель российских товаров в Европе
В ДНР рассказали о потере ВСУ до 50 бойцов и военной техники
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.