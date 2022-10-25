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17:27, 25 октября 2022Моя страна

В Иркутске открылась выставка сюрреалистичных фотоколлажей из разных стран

В Иркутске открылась выставка сюрреалистичных фотоколлажей «Цифровые сны»

Изображение: Минкультуры России

В Иркутске в усадьбе В.П. Сукачева открылась выставка «Цифровые сны», на которой представлены сюрреалистичные фотоколлажи. Об этом сообщает издание «ИркутскСегодня».

В проекте представлены работы 17 авторов из разных стран — России, Польши, Испании, Германии, Бразилии, Италии, Великобритании, Литвы и других. Их предоставил усадьбе санкт-петербургский центр «Арт-банк».

В экспозиции можно увидеть сюрреалистические коллажи на основе фотоснимков; картины, выполненные при помощи графического планшета, а также трехмерные цифровые «скульптуры».

Некоторые изображения при этом «оживают» во время просмотра с планшета или смартфона, становятся объемными и наполняются звуком.

Выставка будет работать до 18 декабря.

Ранее сообщалось, что в Национальном музее Республики Башкортостан 27 октября откроется выставка живописца, графика, члена Союза художников России Ильдара Ганиева «Дыхание Урала». Художник своими работами хочет познакомить молодое поколение с богатым наследием республики, в первую очередь с уникальными памятниками башкирского эпоса.

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Сергей Истомин
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