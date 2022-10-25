В Уфе откроется выставка «Дыхание Урала»

В Уфе откроется посвященная наследию Башкирии выставка «Дыхание Урала»

В Национальном музее Республики Башкортостан 27 октября откроется выставка живописца, графика, члена Союза художников России Ильдара Ганиева «Дыхание Урала», приуроченная к Году культурного наследия народов России. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Башкирии.

Художник своими работами хочет познакомить молодое поколение с богатым наследием республики, в первую очередь с уникальными памятниками башкирского эпоса. Благодаря народным сказителям до современности дошли такие произведения, как «Кунгыр-буга», «Алпамыша», «Кузыйкурпяс и Маянхылу». Героями народных эпосов всегда являются носители высокой морали.

В музее рассказали, что своеобразие народной культуры Ганиев показал в композициях «Тамга лучника», «Орсок», в которых он много экспериментировал, используя варианты башкирского орнамента. Также зрителям покажут произведения из серии «Уральские камни».

В мае в Уфе открыли выставку «Путешествие Александра I по Уралу. 1824 год». Она была основана на путевых записках доктора Дмитрия Тарасова, сопровождавшего Александра I в его поездке, публикациях и статьях, а также на других архивных материалах.