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17:27, 27 октября 2022Россия

Путин назвал два пути для человечества

Путин заявил, что человечество может накапливать проблемы или попытаться найти их решение
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

У человечества в настоящее время есть два пути. Их перечислил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Перед человечеством сейчас по сути два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или все же вместе попытаться найти решения. Путь неидеальные, но работающие», — сказал глава государства, подчеркнув, что возникший кризис приобрел глобальный характер и касается всех.

Путин допустил, что возможные решения помогут сделать мир более безопасным и стабильным. Рано или поздно Западу придется начать разговор об общем будущем с Россией, уверен президент.

Ранее российский лидер назвал высоким конфликтный потенциал в мире. По мнению Путина, на пространстве СНГ не прекращаются попытки реализации сценариев цветных революций и разжигаются конфликты.

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Анастасия Шейкина
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