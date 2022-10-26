Путин назвал высоким конфликтный потенциал в мире

Президент России Путин заявил, что конфликтный потенциал в мире остается высоким

Конфликтный потенциал в мире и, в частности, на территории СНГ остается высоким, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ. Трансляция его выступления ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким. Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности, прежде всего это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния», — сказал Путин.

По мнению президента, на пространстве СНГ не прекращаются попытки реализации сценариев цветных революций и разжигаются конфликты.

Ранее глава государства заявлял, что хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. В разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он указал, что Киев отказался от переговоров и намерен достигать своих целей военным путем.

Президент также считает, что конфликты, которые разворачиваются на постсоветском пространстве, в том числе на Украине, связаны с развалом СССР.