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Путин связал конфликт на Украине с развалом СССР

Президент России Путин назвал конфликты в СНГ и на Украине результатом развала СССР
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Steve Harvey / Unsplash

Конфликты, которые разворачиваются на постсоветском пространстве, в том числе на Украине, связаны с развалом СССР. Об этом на встрече с главами разведок стран СНГ заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Российский президент отметил опасность разжигания конфликтов в пространстве СНГ. «Конечно, все это результат развала Советского Союза, это все понятно, но риски дестабилизации растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — предупредил он.

За последнее время ситуация в некоторых странах СНГ дестабилизировалась. Обострение на границе Армении и Азербайджана началось поздним вечером 12 сентября. Двумя днями позже началось вооруженное столкновение между Киргизией и Таджикистаном, однако 25 сентября страны подписали мирный договор.

Ранее Путин заявлял, что на протяжении десятилетий на Западе постоянно культивировалась идея развала и СССР, и исторической России. По его словам, сожаление вызывает лишь то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей. Для предотвращения этого началась специальная военная операция, отметил он.

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Варвара Кошечкина
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