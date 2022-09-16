Путин озвучил причину начала спецоперации

Путин назвал причиной спецоперации попытку Запада создать на Украине антироссийский анклав

Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России. Для предотвращения этого началась специальная военная операция. Такую причину озвучил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

На протяжении десятилетий на Западе постоянно культивировалась идея развала и СССР, и исторической России, добавил президент. По его словам, сожаление вызывает лишь то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей.

Глава государства подчеркнул, что Россия «не спешит на Украине.» Основная задача спецоперации остается неизменной и реализуется, добавил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Вместе с тем он указал премьер-министру Индии Нарендру Моди, что Киев отказался от переговоров и намерен достигать своих целей военным путем.