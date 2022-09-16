Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин озвучил причину начала спецоперации

Путин назвал причиной спецоперации попытку Запада создать на Украине антироссийский анклав

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России. Для предотвращения этого началась специальная военная операция. Такую причину озвучил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

На протяжении десятилетий на Западе постоянно культивировалась идея развала и СССР, и исторической России, добавил президент. По его словам, сожаление вызывает лишь то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей.

Глава государства подчеркнул, что Россия «не спешит на Украине.» Основная задача спецоперации остается неизменной и реализуется, добавил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Вместе с тем он указал премьер-министру Индии Нарендру Моди, что Киев отказался от переговоров и намерен достигать своих целей военным путем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Путин исключил корректировку плана спецоперации
Алиев признал отсутствие у Армении намерений к широкомасштабной эскалации
Ремонт iPhone упростили
Путин отреагировал на решение о санкциях против детей Кадырова
Индонезия пожаловалась на невозможность купить нефть из России из-за скидок
Путин ответил на решение Украины отказаться от переговоров фразой «флаг в руки»
Россиян предупредили о риске прослушивания разговоров через смартфон
Одну категорию россиян захотели освободить от налога при продаже земли
Почетный президент РФС высказался о шансах Кокорина вернуться в сборную России
Путин высказался об ударах ВС России фразой «будем считать это предупреждением»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.