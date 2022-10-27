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18:03, 27 октября 2022Россия

Путин рассказал о значении распада СССР

Президент России Путин заявил, что распад СССР разрушил мировое равновесие

Фото: ТАСС

Распад СССР разрушил мировое равновесие. О таком значении этого исторического события рассказал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Также в распаде Советского Союза Путин увидел причину усиления Запада.

«После развала СССР Запад провозгласил однополярный мир. Теперь это уходит в прошлое, мы стоим на историческом рубеже», — заявил он.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления.

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Валерий Розенберг
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