Путин рассказал о значении распада СССР

Президент России Путин заявил, что распад СССР разрушил мировое равновесие

Распад СССР разрушил мировое равновесие. О таком значении этого исторического события рассказал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Также в распаде Советского Союза Путин увидел причину усиления Запада.

«После развала СССР Запад провозгласил однополярный мир. Теперь это уходит в прошлое, мы стоим на историческом рубеже», — заявил он.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления.