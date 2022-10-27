США поставили рекорд по экспорту нефти и нефтепродуктов в октябре

США экспортировали более 11,4 миллиона баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки с 17 по 23 октября, пишет Financial Times со ссылкой на данные Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

Это рекордный объем, роль США в качестве поставщика топлива растет на фоне санкций против России, отмечает издание. По сравнению с предыдущей неделей поставки увеличились почти на два миллиона баррелей в сутки.

Ранее американские власти призывали отправлять меньше топлива за границу и наращивать запасы для покрытия внутреннего спроса.

Администрация президента США Джо Байдена намерена изменить условия введения потолка цен на российскую нефть, узнал Bloomberg. Власти хотят смягчить условия применения этого механизма. Ранее они планировали добиваться предельной цены на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.