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02:58, 27 октября 2022Мир

Байден назвал себя рекордсменом по общению с Си Цзиньпином

Президент США Байден назвал себя рекордсменом по общению с лидером КНР Си Цзиньпином

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден на встрече с руководством Пентагона назвал себя рекордсменом по общению с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом говорится в распространенном сообщении Белого дома.

«Я провел больше времени с Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер — 78 часов, только он и я», — сказал американский лидер.

Он отметил, что часть из накопленного времени переговоров пришлась на работу Байдена в должности вице-президента США. Байден добавил, что несет ответственность за управление возросшей и напряженной конкуренцией между Вашингтоном и Пекином.

«Нам необходимо поддерживать свое военное превосходство, четко давая понять, что мы не ищем конфликта», — заключил он.

Ранее Байден рассказал, как Си Цзиньпин однажды предупредил его об упадке демократий в 21 веке. «Он объяснил, что демократии требуют консенсуса, а события развиваются столь стремительно, что консенсуса добиться невозможно. Вот почему автократии будут более успешной моделью», — пояснил американский лидер.

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Марина Совина
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