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18:18, 27 октября 2022Россия

Путин порассуждал о тревоге насчет превращения России в полуколонию Запада

Президент Путин порассуждал о тревоге насчет превращения России в полуколонию Запада
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Aleksey Babushkin/Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В России еще недавно с тревогой думали, что страна превращается в полуколонию Запада, которая без него ничего не может, однако события после начала специальной военной операции (СВО) на Украине показали, что это не так. Об этом порассуждал президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Ничего не развалилось, произошло очищение», — констатировал глава государства.

Также Владимир Путин заявил, что мир ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. По его мнению, в настоящее время формируется будущее мировое устройство — в нем необходимо выслушать всех и принять во внимание каждую точку зрения и не навязывать единой истины, считает он.

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Игорь Дмитров
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