Президент Путин предрек самое непредсказуемое десятилетие со времен Второй мировой войны

Мир ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны, предрек президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». Трансляция его выступления доступна на официальном сайте мероприятия.

«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — сказал глава государства.

По его мнению, в настоящее время формируется будущее мировое устройство — в нем необходимо выслушать всех и принять во внимание каждую точку зрения и не навязывать единой истины, считает он.

Путин заявил о возможных конфликтах в связи со сложившейся в мире ситуацией и желанием Запада доминировать в мире. Он назвал главной исторической задачей конструктивное и созидательное разрешение всех противоречий.

Ранее глава государства также предрек Западу тупик экономического и социального кризиса. Он подчеркнул, что западные правительства отодвигают на задний план даже благополучие своих граждан.