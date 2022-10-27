Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 27 октября 2022Россия

Путин предрек самое непредсказуемое десятилетие со времен Второй мировой

Президент Путин предрек самое непредсказуемое десятилетие со времен Второй мировой войны

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Мир ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны, предрек президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». Трансляция его выступления доступна на официальном сайте мероприятия.

«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — сказал глава государства.

По его мнению, в настоящее время формируется будущее мировое устройство — в нем необходимо выслушать всех и принять во внимание каждую точку зрения и не навязывать единой истины, считает он.

Путин заявил о возможных конфликтах в связи со сложившейся в мире ситуацией и желанием Запада доминировать в мире. Он назвал главной исторической задачей конструктивное и созидательное разрешение всех противоречий.

Ранее глава государства также предрек Западу тупик экономического и социального кризиса. Он подчеркнул, что западные правительства отодвигают на задний план даже благополучие своих граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны
Путин рассказал о своем указании Шойгу в связи с провокациями с «грязной бомбой»
Путин высказался о ядерном ударе по Украине
Названы доступные способы остановить преждевременное старение
Путин пересказал свой разговор с западным лидером об оружии на ЗАЭС
На улице в России застали роющегося в мусорном баке медвежонка
Путин назвал целью Запада на Украине «показать, кто в доме хозяин»
Москвич попытался заживо сжечь знакомую с квартирой и получил 12,5 года колонии
Стало известно о миллионных убытках «Барселоны» из-за вылета из Лиги чемпионов
Путин высказался об угрозе применения ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.