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Путин предрек Западу тупик экономического и социального кризиса

Президент России Путин предрек Западу тупик экономического и социального кризиса

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Запад окажется в тупике экономического и социального кризиса, поскольку думает только о благополучии «золотого миллиарда», не заботясь об остальных. Такое развитие событий предрек президент России Владимир Путин, сообщает в среду, 7 сентября, РИА Новости.

«К такой ситуации привели безрассудные шаги США, Британии и Евросоюза, которые одержимы иллюзорными политическими идеями», — сказал он в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, западные правительства задвигают на задний план даже благополучие своих граждан, что неминуемо приведет эти государства к ситуации экономического и социального кризиса, из которой им будет сложно выбраться.

Действия западных стран «обернутся непредсказуемыми последствиями для всего мира», отметил Путин.

Также, выступая на пленарном заседании ВЭФ, Путин заявил, что страны Европейского союза (ЕС) бросили в топку качество жизни граждан в своих государствах ради сохранения диктатуры США.

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Игорь Дмитров
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