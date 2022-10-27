Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:31, 27 октября 2022Экономика

Европейскую страну назвали «магнитом» для IT-специалистов из России

WSJ назвала Сербию самым популярным направлением для бизнесменов и IT-специалистов из РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Dell / Unsplash

Сербия оказалась самым популярным направлением для сотрудников технологических компаний и высококвалифицированных специалистов, уехавших из России, пишет The Wall Street Journal.

В первые дни спецоперации российских IT-специалисты направлялись в Турцию, ОАЭ и Грузию, но теперь многие стали выбирать Сербию. WSJ назвал «магнитом для бизнеса и профессионалов» эту европейскую страну. По данным издания, за последние месяцы в Сербию приехали десятки тысяч российских инженеров, программистов, предпринимателей, деятелей искусства и ученых.

Материалы по теме:
Перевести деньги, оплатить сервисы и оформить карту банка: как завести карту иностранного банка и не выезжать из России?
Перевести деньги, оплатить сервисы и оформить карту банка:как завести карту иностранного банка и не выезжать из России?
25 сентября 2022
Без паники. Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
Без паники.Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
11 октября 2022

Сербские чиновники не называют точных цифр, отмечая, что с конца февраля в страну прибыли «не менее 50 и не более 100 тысяч человек». При этом около 700 связанных с Россией фирм открыли в Сербии филиалы и порядка 1,5 тысячи россиян зарегистрировали новые компании. Кроме того, крупные компании переводят в эту страну своих сотрудников.

Так, разработчик программного обеспечения Luxoft Inc перевез тысячу старших инженеров из России в Белград и планирует перевезти еще столько же. Многие просто пользуются безвизовым режимом и остаются в Сербии, работая удаленно на иностранных работодателей. Сербия осудила спецоперацию, но не ввела санкций против России. «Страны соревнуются за привлечение убегающих российских элит, и Сербия имеет хорошие возможности для получения прибыли от этого», — считает родившийся в Белграде Иван Вейвода, постоянный научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене.

В «первую волну» в марте, сразу после начала военных действий на Украине, Россию покинули 50-70 тысяч IT-специалистов. В апреле, когда началась «вторая волна», потенциальное число уехавших оценивали в 70-100 тысяч.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Киев заявил о поражении объектов энергетики в центре Украины
Украина потребовала кассетные боеприпасы от США и Европы
Разбойное нападение мужчины с ножом на российскую пенсионерку попало на видео
Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза
Россия пригрозила ЕС ответом в случае конфискации ее замороженных резервов
Российские войска отразили наступления ВСУ на трех направлениях
Лукашенко рассказал об одежде исключительно белорусских брендов в гардеробе
Европа объявила о замещении всего не поставленного из России газа
Россия не приняла решение о продлении продуктовой сделки
Израиль заявил о невозможности поставок ПВО на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.