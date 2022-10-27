Европейскую страну назвали «магнитом» для IT-специалистов из России

WSJ назвала Сербию самым популярным направлением для бизнесменов и IT-специалистов из РФ

Сербия оказалась самым популярным направлением для сотрудников технологических компаний и высококвалифицированных специалистов, уехавших из России, пишет The Wall Street Journal.

В первые дни спецоперации российских IT-специалисты направлялись в Турцию, ОАЭ и Грузию, но теперь многие стали выбирать Сербию. WSJ назвал «магнитом для бизнеса и профессионалов» эту европейскую страну. По данным издания, за последние месяцы в Сербию приехали десятки тысяч российских инженеров, программистов, предпринимателей, деятелей искусства и ученых.

Сербские чиновники не называют точных цифр, отмечая, что с конца февраля в страну прибыли «не менее 50 и не более 100 тысяч человек». При этом около 700 связанных с Россией фирм открыли в Сербии филиалы и порядка 1,5 тысячи россиян зарегистрировали новые компании. Кроме того, крупные компании переводят в эту страну своих сотрудников.

Так, разработчик программного обеспечения Luxoft Inc перевез тысячу старших инженеров из России в Белград и планирует перевезти еще столько же. Многие просто пользуются безвизовым режимом и остаются в Сербии, работая удаленно на иностранных работодателей. Сербия осудила спецоперацию, но не ввела санкций против России. «Страны соревнуются за привлечение убегающих российских элит, и Сербия имеет хорошие возможности для получения прибыли от этого», — считает родившийся в Белграде Иван Вейвода, постоянный научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене.

В «первую волну» в марте, сразу после начала военных действий на Украине, Россию покинули 50-70 тысяч IT-специалистов. В апреле, когда началась «вторая волна», потенциальное число уехавших оценивали в 70-100 тысяч.