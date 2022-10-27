Прекратившая работу в России компания резко нарастила прибыль

Нефтяная компания Shell удвоила прибыль в третьем квартале

Британская нефтяная компания Shell сообщила в своем отчете, что ее прибыль в третьем квартале удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель составил 9,5 миллиарда долларов. В целом за первые три квартала прибыль компании, прекратившей работать в России, достигла 30,5 миллиарда долларов. Shell может побить предыдущий рекорд по годовой прибыли. В 2008 году она составила 31 миллиард долларов.

Из-за того, что компании удалось резко нарастить прибыль, руководство планирует повысить дивиденды на одну акцию примерно на 15 процентов в четвертом квартале с выплатой в марте 2023 года. С начала года акции Shell взлетели на 40 процентов.

Shell заявила о намерении выйти из совместных проектов с Россией сразу после начала спецоперации на Украине. 28 февраля нефтегазовый концерн сообщил, что хочет прекратить свое участие в проекте «Северный поток-2» и «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа (СПГ). В августе компания сообщила, что продолжает работать над выходом из проектов.