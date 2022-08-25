Shell потребует компенсации из-за выхода из «Сахалина-2»

«Ъ»: Shell ждет расторжения контракта со стороны нового российского оператора «Сахалина-2»

Компания Shell не планирует заново подписывать долгосрочный контакт с новым российским оператором «Сахалина-2», но дождется расторжения контракта и потребует компенсации убытков от выхода из проекта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Shell еще в феврале сообщила о планах выйти из проекта, по итогам первого квартала списав балансовую стоимость своей доли в размере 1,6 миллиарда долларов. Компания получает с «Сахалина-2» один миллион тонн СПГ в год по долгосрочному контракту, который закончится в 2028 году.

Теперь Shell будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама предложит расторгнуть соглашение, пишет издание. Затем, по словам источников, компания подаст иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке.

Ранее стало известно, что японские Mitsubishi Corporation и Mitsui & Co решили сохранить участие в проекте «Сахалин-2». «Мы намерены пристально следить за ситуацией и предпринять все меры для стабильных поставок СПГ», — отреагировал на это генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.