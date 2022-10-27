Обвиненного в убийстве россиянина экстрадировали из Швеции

Швеция выдала обвиненного в убийстве жителя Калининграда

Швеция удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры России и выдала жителя Калининграда Умалата Бокова, которого обвинили в убийстве земляка и объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Россию доставили 39-летнего жителя Калининграда, который в 2021 году нанес смертельное ранение ножом в грудь своему оппоненту во время ссоры на бытовой почве и попытался скрыться, выехав из страны. Злоумышленника объявили в международный розыск и спустя несколько месяцев задержали в Швеции.

Генеральная прокуратура РФ направила коллегам запрос о выдаче россиянин, 27 октября его удовлетворили. Обвиняемого поместят в следственный изолятор.

6 октября сообщалась, что гражданина Эстонии экстрадировали из России по обвинению в сбыте наркотиков.