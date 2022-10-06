Обвиняемого в сбыте наркотиков гражданина Эстонии экстрадировали из России

Гражданина Эстонии экстрадировали из России по обвинению в сбыте наркотиков

Из России экстрадировали гражданина Эстонии Павла Тарасова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом в четверг, 6 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину передали эстонским правоохранителям в пункте пропуска «Ивангород — Нарва».

По данным полиции, иностранец вместе с подельниками ввозил в прибалтийскую республику вещество альфа-PVP для последующей продажи. Предварительно, он и его сообщники доставили в Эстонию наркотики на сумму не менее 150 тысяч евро.

Обвиняемый скрылся от правоохранителей и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

«В мае текущего года он был задержан на территории Москвы. Запрос об экстрадиции был удовлетворен Генеральной прокуратурой Российской Федерации», — добавила Ирина Волк.

20 мая сообщалось, что вора в законе Герлиани экстрадировали из Египта в Россию.