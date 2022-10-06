Обвиняемого в сбыте наркотиков гражданина Эстонии экстрадировали из России
Из России экстрадировали гражданина Эстонии Павла Тарасова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом в четверг, 6 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчину передали эстонским правоохранителям в пункте пропуска «Ивангород — Нарва».
По данным полиции, иностранец вместе с подельниками ввозил в прибалтийскую республику вещество альфа-PVP для последующей продажи. Предварительно, он и его сообщники доставили в Эстонию наркотики на сумму не менее 150 тысяч евро.
Обвиняемый скрылся от правоохранителей и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
«В мае текущего года он был задержан на территории Москвы. Запрос об экстрадиции был удовлетворен Генеральной прокуратурой Российской Федерации», — добавила Ирина Волк.
20 мая сообщалось, что вора в законе Герлиани экстрадировали из Египта в Россию.