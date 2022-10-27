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17:19, 27 октября 2022Россия

Климов объяснил свои слова о признании иноагентами уехавших из России

Сенатор Совфеда Климов: признать иноагентами уехавших могут при соблюдении двух условий
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Совет Федерации / Flickr

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов объяснил уточнил свои слова о том, что уехавшие из страны россияне могут «запросто» попасть под действие закона об иноагентах. Об этом он написал в Telegram.

По словам сенатора, чтобы попасть в список иноагентов, необходимо сочетание двух ключевых моментов: «получение материальной либо иной поддержки от иностранных лиц (структур) и ведение определенных видов деятельности (например, занятие политикой применительно к России)».

Лишь при сочетании этих факторов Минюст может включить соответствующее лицо в список иноагентов, подчеркнул Климов.

Ранее Климов заявлял, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперации, могут попасть под закон об иноагентах. По его мнению, отъезд человека за рубеж можно расценивать как действие, совершенное под иностранным влиянием.

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Сергей Истомин
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