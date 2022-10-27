Уехавших из России после начала СВО граждан приравняли к иноагентам

Сенатор Климов заявил, что уехавшие после начала СВО могут попасть под закон об иноагентах

Россияне, которые покинули страну после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, могут попасть под влияние закона об иноагентах. Такое мнение выразил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, передает ТАСС.

«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался», — объяснил член верхней палаты парламента.

По его словам, если гражданин совершил политический акт, находясь под иностранным влиянием, то он «запросто» может стать фигурантом закона об иноагентах. Такие люди, продолжил сенатор, не могут претендовать на какие-либо должности, государственные заказы и иные подобные занятия в сфере государственной власти.

«Не я принимаю эти решения. Это определяет Минюст на основании целого ряда параметров, но, если человек оказался в этом списке, пусть потом не обижается», — добавил политик, отметив, что каждый случай нужно разбирать индивидуально.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что Верховный суд и правительство страны поддержали законопроект об уголовной ответственности за грубое нарушение законодательства об иностранных агентах.