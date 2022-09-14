Верховный суд и кабмин поддержали проект об уголовном наказании для иноагентов

Пискарев заявил, что Верховный суд и кабмин поддержали уголовное наказание для иноагентов

Верховный суд и правительство России поддержали законопроект об уголовной ответственности за грубое нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает ТАСС.

«Мы получили отзывы по проекту об иноагентах, речь про их неисполнение обязательств и обязанностей. Верховный суд вообще без замечаний [поддержал], правительство поддерживает, но с учетом некоторых замечаний», — заявил депутат.

Пискарев добавил, что проект об уголовной ответственности для иноагентов расширяет основания для привлечения к ней, однако наказание остается прежним.

Ранее депутат рассказал о разработке законопроекта о введении уголовной ответственности за многократное нарушение закона иноагентами. Он пояснил, что у признанных иноагентами лиц есть определенные обязательства, такие как сдача отчетности в определенные сроки или маркировка продукции, систематическое игнорирование которых может грозить нарушителям уголовным наказанием.

В начале сентября сообщалось, что Госдума захотела ввести административное наказание иностранным агентам за вмешательство в выборы в России. По словам Пискарева, иноагенты нарушали запреты, установленные в рамках закона об основных гарантиях избирательных прав.