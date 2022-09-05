Госдума захотела наказывать иноагентов за вмешательство в выборы

Комиссия Госдумы предложила штрафовать иноагентов за вмешательство в выборы в России

Госдума захотела ввести административное наказание иностранным агентам за вмешательство в выборы в России. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что иноагенты нарушали запреты, установленные в рамках закона об основных гарантиях избирательных прав. Он не указал, что именно и кем было совершено, однако отметил, что «ответственность за такие правонарушения в настоящее время в законодательстве не закреплена».

Комиссия нижней палаты парламента предлагает ввести административные штрафы в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей для физических лиц, до пятисот тысяч рублей — для должностных лиц, и до одного миллиона рублей для юридических лиц. Административное наказание может быть наложено за «осуществление иноагентом деятельности, способствующей либо препятствующей выдвижению и избранию на выборах зарегистрированных кандидатов, а также достижению определенного результата на выборах и референдуме».

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова опровергла нарушения прав иноагентов в избирательном процессе. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным она заявила, что кандидаты, выполняющие функцию иностранного агента, не были поражены в правах на прошедших выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.