В ЦИК опровергли нарушение прав иноагентов на выборах в Госдуму

Глава ЦИК Памфилова заявила, что иностранные агенты не были поражены в правах на выборах

Кандидаты, выполняющие функцию иностранного агента, не были поражены в правах на прошедших выборах в Госдуму в сентябре. Глава ЦИК России Элла Памфилова во время встречи с президентом Владимиром Путиным опровергла нарушения прав этой категории граждан, передает ТАСС.

Памфилова отметила высокую конкуренцию на выборах, в которых приняли участие 14 партий. По ее словам, отказов в регистрации было в три раза меньше, чем на думских выборах в 2016 году. Глава Центризбиркома напомнила президенту, что на федеральном уровне был допущен один кандидат-иноагент, а в регионах «шесть человек участвовали наряду со всеми остальными».

«Точно так же наблюдатели и СМИ, которые тоже выполняют функции иностранных агентов, на равных условиях со всеми остальными принимали участие — и наблюдали, и освещали — в соответствии со всеми законами, которые действуют, так же, как и все остальные», — сообщила Памфилова.

В ходе беседы с Памфиловой Путин высказался о работе закона об иноагентах. По словам президента, закон должен отвечать целям, для которых он создавался, и при этом не нарушать права граждан. Он также подчеркнул, что разделяет мнение главы ЦИК о необходимости внести в закон некоторые изменения, чтобы сделать его более «эффективным и точечным».

В конце декабря 2020 года Путин подписал закон о регулировании деятельности признанных иностранными агентами физических лиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на зарубежные средства. Законопроект предусматривает обязательную маркировку материалов физлиц и организаций, которые имеют статус иностранных агентов.