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16:07, 27 октября 2022Силовые структуры

Бывшего вице-мэра российского города осудили за два убийства

Суд приговорил к 12,5 года экс-вице-мэра Ставрополя за организацию убийства двух человек

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Суд приговорил к 12,5 года лишения свободы бывшего вице-мэра Ставрополя Андрея Уткина за организацию убийства двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2004 году двое мужчин попытались устранить бывшего чиновника, чтобы завладеть правами на имущество, которое принадлежало его компании. Однако взрывное устройство сработало поздно, и Уткин остался жив. Тогда он решил отомстить оппонентам и организовал их убийство.

Для реализации задуманного экс-чиновник привлек сотрудника правоохранительных органов и девятерых членов вооруженной группировки.

В январе и феврале 2005 года подчиненные правоохранителя привезли обоих мужчин на пивоваренный завод в Пятигорске и передали киллерам. Их тела преступники закопали в лесу на территории Кавказских Минеральных вод.

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Любовь Ширижик
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