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22:10, 27 октября 2022Россия

Путин допустил вероятность поездки на саммит G20

Путин не исключил вероятность своего приезда на саммит G20 в Индонезии

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин допустил, что приедет на саммит G20 в Индонезии. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

«Я благодарен руководству и президенту Индонезии за приглашение на "двадцатку". Может быть, и я поеду, пока подумаю», — сказал он.

Путин заверил, что Россия совершенно точно будет представлена на саммите на высоком уровне. Мероприятие должно пройти на острове Бали 15-16 ноября.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал не допускать президента России на саммит G20. По словам британского политика, Запад должен послать сигнал российскому лидеру, что ему не место за столом «двадцатки», пока Россия проводит военную операцию на Украине.

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Марина Совина
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