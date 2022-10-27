Путин допустил вероятность поездки на саммит G20

Путин не исключил вероятность своего приезда на саммит G20 в Индонезии

Президент России Владимир Путин допустил, что приедет на саммит G20 в Индонезии. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

«Я благодарен руководству и президенту Индонезии за приглашение на "двадцатку". Может быть, и я поеду, пока подумаю», — сказал он.

Путин заверил, что Россия совершенно точно будет представлена на саммите на высоком уровне. Мероприятие должно пройти на острове Бали 15-16 ноября.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал не допускать президента России на саммит G20. По словам британского политика, Запад должен послать сигнал российскому лидеру, что ему не место за столом «двадцатки», пока Россия проводит военную операцию на Украине.

