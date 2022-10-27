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17:38, 27 октября 2022Мир

Путин рассказал об исчезновении творческого потенциала Запада

Путин: стирание различий стало сущностью Запада, утратившего творческий потенциал
Владимир Путин

Владимир Путин. Кадр: Реальное время / YouTube

Стирание различий стало сущностью Запада, утратившего творческий потенциал в стремлении сдержать и блокировать свободное развитие других цивилизаций. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Есть здесь и прямой меркантильный интерес. Навязывая свои ценности и потребительские стереотипы, унифицируя, наши оппоненты пытаются расширить собственные рынки сбыта. Запад настаивает, чтобы его ценности были безоговорочно приняты всеми участниками международного общения», — отметил российский лидер.

Ранее Путин обвинил страны так называемого коллективного Запада в разжигании войны на Украине. По его словам, западные страны в последнее время, а особенно в последние месяцы, предприняли ряд шагов «на обострение». «Собственно говоря, они всегда играют на обострение. Ничего здесь нового уже нет: это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков», — рассказал глава государства.

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Виктория Кондратьева
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