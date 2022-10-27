Путин обвинил Запад в разжигании войны на Украине

Путин обвинил Запад в обострении ситуации в мире и разжигании войны на Украине

Президент России Владимир Путин обвинил страны так называемого коллективного Запада в разжигании войны на Украине. Об этом президент заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По словам Путина, западные страны в последнее время, а особенно в последние месяцы, предприняли ряд шагов «на обострение».

«Собственно говоря, они всегда играют на обострение. Ничего здесь нового уже нет: это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков», — высказался глава государства.

Ранее Путин заявлял о неотвратимости агрессии Запада. По словам президента, если бы Москва не начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, то Россия рано или поздно все равно столкнулась бы с агрессией Запада, но ей пришлось бы действовать в худших условиях.

