США высказались о переговорах по ядерной сделке с Ираном

Координатор СНБ Кирби заявил, что США не стремятся к переговорам с Ираном о ядерной сделке

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в настоящее время США не стремятся к переговорам с Ираном по ядерной сделке. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не стремимся и не просим о новом раунде переговоров или новых обсуждениях по СВПД прямо сейчас», — сказал чиновник.

По словам Кирби, в настоящее время вопрос о ядерной сделке с Ираном не находится в фокусе интересов Соединенных Штатов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер исключила возможность восстановления договора с Тегераном. «Дверь для дипломатии навсегда останется открытой, однако на данном этапе мы не видим возможностей для того, чтобы договоренность была достигнута в ближайшее время», — подчеркивала она.

