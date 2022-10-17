Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:09, 17 октября 2022Мир

В США оценили вероятность восстановить иранскую ядерную сделку

Белый дом исключил восстановление иранской ядерной сделки в ближайшее время
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер прокомментировала вероятность восстановить иранскую ядерную сделку, сообщает РИА Новости.

Жан-Пьер оценила восстановление иранской ядерной сделки в ближайшее время и исключила ее.

«Дверь для дипломатии навсегда останется открытой, однако на данном этапе мы не видим возможностей для того, чтобы договоренность была достигнута в ближайшее время», — заявила она во время регулярного брифинга.

Представитель Белого дома добавила, что вне зависимости от итогов переговоров по восстановлению ядерной сделки США планируют бороться с «деструктивным» поведением Тегерана на Ближнем Востоке. Кроме того, Вашингтон намерен поддерживать иранских протестующих.

Ранее в Евросоюзе призвали к незамедлительному восстановлению ядерной сделки с Ираном. С таким заявлением выступил председатель Евросовета Шарль Мишель. «Заключение соглашения по иранской ядерной сделке отвечает нашим общим интересам», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Увеличилось число погибших при крушении самолета в Ейске
Зеленский сообщил о новых перебоях с электроэнергией
Иранские дроны назвали завоевавшими уважение Запада после ударов на Украине
Пентагон прокомментировал ситуацию с оплатой услуг Starlink на Украине
МИД России раскритиковал давление Запада на Сербию
Молдавия начала ежедневно закупать небольшие партии газа
МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России
Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске
В США оценили вероятность восстановить иранскую ядерную сделку
В США рассказали об игре Байдена в «ядерное слабо» на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.