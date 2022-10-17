В США оценили вероятность восстановить иранскую ядерную сделку

Белый дом исключил восстановление иранской ядерной сделки в ближайшее время

Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер прокомментировала вероятность восстановить иранскую ядерную сделку, сообщает РИА Новости.

Жан-Пьер оценила восстановление иранской ядерной сделки в ближайшее время и исключила ее.

«Дверь для дипломатии навсегда останется открытой, однако на данном этапе мы не видим возможностей для того, чтобы договоренность была достигнута в ближайшее время», — заявила она во время регулярного брифинга.

Представитель Белого дома добавила, что вне зависимости от итогов переговоров по восстановлению ядерной сделки США планируют бороться с «деструктивным» поведением Тегерана на Ближнем Востоке. Кроме того, Вашингтон намерен поддерживать иранских протестующих.

Ранее в Евросоюзе призвали к незамедлительному восстановлению ядерной сделки с Ираном. С таким заявлением выступил председатель Евросовета Шарль Мишель. «Заключение соглашения по иранской ядерной сделке отвечает нашим общим интересам», — подчеркнул он.