В ЕС призвали к незамедлительному восстановлению ядерной сделки с Ираном

В Евросовете заявили о поддержке незамедлительного восстановления ядерной сделки с Ираном

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил о поддержке незамедлительного восстановления ядерной сделки с Ираном и призвал активизировать работу над ней, пишет ТАСС.

Он встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и обсудил восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «ЕС полностью поддерживает незамедлительное восстановление СВПД. Заключение соглашения по иранской ядерной сделке отвечает нашим общим интересам», — уточнил Мишель.

10 сентября официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что слова евротройки (Британия, Германия и Франция) с критикой позиции Тегерана подталкивают переговоры по ядерной сделке в рамках СВПД к провалу.

Париж, Берлин и Лондон выразили обеспокоенность по поводу масштабов развития ядерной программы Ирана и уверены, что она выходит за рамки мирного атома. Европейские страны потребовали, чтобы Тегеран полностью сотрудничал с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).