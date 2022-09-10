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Иран обвинил европейские страны в подталкивании к провалу ядерной сделки

МИД Ирана: заявления Британии, Германии и Франции подталкивают ядерную сделку к провалу

Фото: Li Muzi / Global Look Press

Заявления евротройки (Британия, Германия и Франция) с критикой позиции Тегерана подталкивают переговоры по ядерной сделке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) к провалу. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

«Печально, что три европейские страны этим непродуманным заявлением сделали шаг в сторону [политики] Израиля, которая ставит целью провал переговоров», — указал Чафи.

Ранее стало известно, что Париж, Берлин и Лондон выразили обеспокоенность по поводу масштабов развития ядерной программы Ирана и уверены, что она выходит за рамки мирного атома. Европейские страны потребовали, чтобы Тегеран полностью сотрудничал с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году во время президентства Дональда Трампа США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана. Пока Вашингтон не достиг взаимопонимания по восстановлению ядерной сделки.

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Марина Совина
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