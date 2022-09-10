В Европе забеспокоились из-за развития ядерной программы Ирана

Европейские страны заявили, что ядерная программа Ирана выходит за рамки мирного атома

Франция, Германия и Великобритания выразили обеспокоенность по поводу масштабов развития ядерной программы Ирана и уверены, что она выходит за рамки мирного атома. Поэтому европейские страны потребовали, чтобы Тегеран полностью сотрудничал с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, сообщает ТАСС.

Среди прочего дипломаты подчеркивают, что Иран должен ответить на вопросы МАГАТЭ о местонахождении всех ядерных материалов на своей территории. Также страны выразили разочарование позицией Тегерана, который призвал, чтобы надзорный орган ООН прекратил расследование наличия на трех объектах частиц урана. В целом европейские страны склоняются к тому, что поведение Ирана «противоречит его юридически обязывающим обязательствам и ставит под угрозу перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)».

В конце августа стало известно, что главным препятствием для достижения договоренностей по возобновлению иранской ядерной сделки в формате СВПД стала политическая ангажированность и линия поведения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Как говорил источник, близкий к Высшему совету по национальной безопасности Ирана, гендиректор агентства «продолжает придерживаться политизированной и не имеющей отношения к технической стороне проблемы позиции, что всегда было одним из главных препятствий для разрешения имеющихся разногласий».

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году во время президентства Дональда Трампа США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана. Пока Вашингтон не достиг взаимопонимания по восстановлению ядерной сделки.