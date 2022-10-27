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20:03, 27 октября 2022Россия

Путин рассказал о потерях Украины в ходе СВО

Президент Путин заявил, что потери Украины в боях бывают в семь-десять раз выше российских

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях бывают в семь-десять раз выше российских. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами — я говорю об этом с сожалением — потери бывают один к десяти, один к восьми. Последнее время почти всегда один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем», — объяснил глава государства.

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Ранее Путин заявил, что расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений стали причинами начала специальной военной операции на Украине (СВО).

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых есть Китай, Индия, Германия и другие.

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Никита Абрамов
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