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08:31, 27 октября 2022Россия

Украинский беспилотник атаковал ТЭС в Севастополе

Севастопольский губернатор Развожаев заявил об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотник совершил атаку на Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его данным, атака на ТЭС произошла в ночь на четверг, 27 октября. В результате в одном из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал, начался пожар. Когда к ТЭС прибыли сотрудники МЧС, открытого горения уже не было.

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Никто не пострадал, трансформатор поврежден незначительно, сообщил губернатор, подчеркнув, что на электроснабжение в городе и на полуострове в целом этот инцидент никак не повлиял.

«Благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты по сути "сбили" беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели», — написал Развожаев в Telegram.

19 октября в Севастополе сработала система ПВО — она сбила беспилотный летательный аппарат в районе аэродрома Бельбек. Никто не пострадал, обломки сбитого беспилотника упали на жилую постройку в частном секторе города.

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Анастасия Шейкина
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