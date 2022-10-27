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01:17, 27 октября 2022Мир

Французский премьер объяснила неготовность ускоренного принятия Украины в ЕС

Премьер Франции Борн: ускоренное вступление Украины в ЕС не в интересах ни одной из сторон
Элизабет Борн

Элизабет Борн. Фото: Globallookpress.com

Французский премьер-министр Элизабет Борн объяснила, почему Украине не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в Европейский союз и готовится к долгой процедуре принятия страны в сообщество, сообщает ТАСС.

«На Совете ЕС в июне Украине единогласно был предоставлен статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Путь к присоединению долгий и трудоемкий. Не будет ускоренной процедуры или смягченных требований», — заявила политик.

По ее словам, ускоренное вступление Украины в ЕС не отвечает интересам ни одной из сторон.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что ситуация, которую в настоящее время можно наблюдать под Херсоном, меняется в неприятную для Киева сторону. Он отметил, что военные силы противника под Херсоном огромны.

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Марина Совина
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