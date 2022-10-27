В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону

Арестович сообщил, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную сторону

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр СМИ-иноагентов) сообщил, что ситуация, которую в настоящее время можно наблюдать под Херсоном, меняется в неприятную для Киева сторону.

«Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30», — заявил представитель властей Украины.

По его словам, военные силы противника под Херсоном огромны. Арестович подчеркнул, что победить их будет крайне непросто.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби рассказал, что настроя на переговоры сейчас нет как у Украины, так и у России. Он отметил, что украинские войска сконцентрировали внимание на контрнаступлении.