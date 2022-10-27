Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:08, 27 октября 2022Бывший СССР

В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону

Арестович сообщил, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную сторону

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр СМИ-иноагентов) сообщил, что ситуация, которую в настоящее время можно наблюдать под Херсоном, меняется в неприятную для Киева сторону.

«Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30», — заявил представитель властей Украины.

По его словам, военные силы противника под Херсоном огромны. Арестович подчеркнул, что победить их будет крайне непросто.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби рассказал, что настроя на переговоры сейчас нет как у Украины, так и у России. Он отметил, что украинские войска сконцентрировали внимание на контрнаступлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Коммерческого директора Собчак обвинили в вымогательстве у Сергея Чемезова
США высказались о переговорах по ядерной сделке с Ираном
Москвичи назвали плюсы и минусы одного из самых зеленых районов Москвы
МИД России допустил уничтожение спутников США в случае их применения на Украине
В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону
США оценили подготовку Россию к применению ядерного оружия на Украине
В Венгрии назвали последствия разрыва Западом связей с Россией
«Бавария» разгромила «Барселону» в Лиге чемпионов
Стало известно о встрече главы ЦРУ с Зеленским
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.