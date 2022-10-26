Белый дом оценил возможность переговоров между Россией и Украиной

Белый дом заявил, что Россия и Украина сейчас не готовы к переговорам

Настроя на переговоры сейчас нет ни у Украины, ни у России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, пишет ТАСС.

Стороны конфликта на Украине сейчас не демонстрируют готовности сесть за стол переговоров, оценили ситуацию в Вашингтоне. По словам Кирби, украинские войска сконцентрировали внимание на контрнаступлении. Он добавил, что в ближайшее время Москва не будет начинать мирные переговоры по Украине.

«Президент России Владимир Путин не имеет желания садиться за стол переговоров в ближайшее время», — добавил он.

Представитель администрации президента США Джо Байдена добавил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине для возможности обеспечить Киеву выгодные условия на переговорах в будущем.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал возможным диалог Москвы и Киева, заявив, что РФ всегда готова искать решение кризиса.