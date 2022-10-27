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20:30, 27 октября 2022Силовые структуры

Преподавателя российского университета осудят за взятки от студентов за зачеты

В Челябинской области осудят доцента кафедры УралГУФК за взятки от студентов за зачеты

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Челябинской области суд рассмотрит дело преподавателя Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2016 до 2020 год доцент одной из кафедр университета ставил зачеты студентам за вознаграждения. Суммарно он получил 400 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 и пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области 29-летнего бывшего преподавателя Тайгинского института железнодороного транспорта осудят за получение взяток и служебный подлог.

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Екатерина Власова
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