Преподавателя российского университета осудят за взятки от студентов за зачеты

В Челябинской области осудят доцента кафедры УралГУФК за взятки от студентов за зачеты

В Челябинской области суд рассмотрит дело преподавателя Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2016 до 2020 год доцент одной из кафедр университета ставил зачеты студентам за вознаграждения. Суммарно он получил 400 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 и пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области 29-летнего бывшего преподавателя Тайгинского института железнодороного транспорта осудят за получение взяток и служебный подлог.