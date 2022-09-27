Бывшего преподавателя российского вуза осудят за получение взяток от студентов

В Кемеровской области экс-преподавателя ТИЖТ осудят за получение взяток от студентов

В Кемеровской области 29-летнего бывшего преподавателя Тайгинского института железнодороного транспорта (ТИЖТ) осудят за получение взяток и служебный подлог. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Екатерина Петрушина.

По данным следствия, в 2021 году он получил деньги от студентов вуза, учащихся на помощников машиниста электровоза, слесарей по ремонту подвижного состава тепловозов, помощников машиниста тепловоза и слесарей по ремонту подвижного состава электровозов. За взятки он проставил им положительные оценки за квалификационный экзамен, не проверяя их знания.

«При этом он вносил заведомо ложные сведения в официальные документы – зачетные книжки, экзаменационные ведомости, тем самым совершил служебный подлог», — добавила Петрушина.

Преступление выявили сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России на транспорте.

Материалы дела направлены в Тайгинский городской суд.

