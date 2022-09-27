Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывшего преподавателя российского вуза осудят за получение взяток от студентов

В Кемеровской области экс-преподавателя ТИЖТ осудят за получение взяток от студентов

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Кемеровской области 29-летнего бывшего преподавателя Тайгинского института железнодороного транспорта (ТИЖТ) осудят за получение взяток и служебный подлог. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Екатерина Петрушина.

По данным следствия, в 2021 году он получил деньги от студентов вуза, учащихся на помощников машиниста электровоза, слесарей по ремонту подвижного состава тепловозов, помощников машиниста тепловоза и слесарей по ремонту подвижного состава электровозов. За взятки он проставил им положительные оценки за квалификационный экзамен, не проверяя их знания.

«При этом он вносил заведомо ложные сведения в официальные документы – зачетные книжки, экзаменационные ведомости, тем самым совершил служебный подлог», — добавила Петрушина.

Преступление выявили сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России на транспорте.

Материалы дела направлены в Тайгинский городской суд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Минцифры представило перечень специальностей для отсрочки от призыва
Бывшего преподавателя российского вуза осудят за получение взяток от студентов
ГИБДД решила применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров
Россияне бросились скупать кнопочные телефоны
53-летняя супермодель снялась в рекламе нижнего белья
Психолог подсказал получившим повестки семьям способ держать себя в руках
Гастроэнтеролог назвала причины расстройств пищевого поведения
Агропроизводители и строители попросили об отсрочке от призыва
Украинское командование признало бесполезность HIMARS
Парень подслушал разговор матери и выгнал ее из дома
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.