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00:49, 27 октября 2022Мир

США заподозрили Россию в содействии подавлению протестов в Иране

Белый дом заподозрил Россию в содействии иранским властям в подавлении протестов

Фото: Pixabay

Белый дом заподозрил Россию в содействии властям Ирана в подавлении протестов. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы озабочены тем, что Москва, может быть, консультирует в том, как наилучшим образом обходиться с протестами», — заявила она.

Жан-Пьер добавила, что Иран и Россия становятся ближе по мере того, как оказываются в изоляции.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США видят свидетельства тому, что Россия рассматривает возможность помощи Тегерану в подавлении протестов, однако не предоставил подробностей.

В сентябре в Иране вспыхнули протесты после смерти Махсы Амини. Девушку в Тегеране задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Амини, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока брат ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая отвезла ее в больницу. Через несколько дней девушка скончалась, не приходя в сознание.

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Марина Совина
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