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11:24, 27 октября 2022Интернет и СМИ

Во Франции назвали Зеленского бременем для США

Французская газета VA: США избавятся от Зеленского при появлении компромисса с Россией

Фото: Lee Smith / Reuters

США при случае избавятся от президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделала глава французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос (Caroline Galactéros) в колонке для журнала Valeurs Actuelles. Она также назвала украинского лидера бременем для Вашингтона.

По мнению Галактерос, Запад «заигрался в провокации» против России на Украине, и ситуация стала слишком опасной. Она считает, что США пытаются выйти из этого конфликта как можно скорее.

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Как подчеркнула эксперт, Зеленский стал бременем даже для американских политиков, настроенных против России. Галактерос допустила, что Вашингтон может пожертвовать украинским лидером, когда появится возможность компромисса с Москвой.

«Он [Зеленский] столько врал и наобещал своему бедному народу, что теперь речь идет не только о его политическом, но и физическом выживании», — написала глава Geopragma. Единственным выходом из конфликта автор статьи считает переговоры между Москвой и Вашингтоном. «[Президента России] Владимира Путина сейчас интересует только прямой диалог с Вашингтоном, поскольку он знает, что Европа находится под каблуком», — заключила Галактерос.

Также глава Geopragma рассказала, какие последствия для США может повлечь победа России в спецоперации на Украине. По мнению Галактерос, в таком случае Вашингтон рискует потерять контроль над Европой.

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Олег Давыдов
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