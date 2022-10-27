Раскрыты последствия для США от победы России на Украине

Глава Geopragma Галактерос заявила, что победа РФ на Украине лишит США контроля в Европе

Президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос рассказала, какие последствия для США может повлечь за собой победа России в спецоперации на Украине. Об этом она написала в материале для журнала Valeurs Actuelles.

Галактерос раскрыла последствия победы Москвы и заявила, что она лишит Вашингтон контроля в Европе.

«Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически "потерять" послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым», — подчеркнула глава центра.

Автор усомнилась в поражении России в военном отношении. Она также назвала ошибкой ставку Евросоюза на победу в «гонке вооружений». По ее словам, страны Европы отличаются слабостью, поскольку не понимают, что США используют их для длительного ослабления Москвы.

«Покорность стоит дорого. Порой цена такая астрономическая, что лучше о ней вообще не думать. Вот сколько, например, стоят наши недавние беды: Франция погрузилась в серьезный экономический кризис», — отмечается в статье.