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17:43, 27 октября 2022Россия

Путин заявил о невозможности диктовать России способы строительства общества

Путин заявил, что никто никогда не сможет диктовать России, какое общество строить

Фото: Sergei Ilyin / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Никто никогда не сможет диктовать российскому народу, какое общество и на каких принципах должно строиться. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По словам российского лидера, у России есть право выбрать собственный путь.

Настоящая демократия в многополярном мире прежде всего предполагает возможность любого народа, любого общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь, собственную социально-политическую систему. Если такое право есть у США, у стран Евросоюза, то, безусловно, есть и у стран Азии, у исламских государств, монархии Персидского залива. Есть оно, конечно, и у нашей страны, у России

Владимир Путинпрезидент России

Президент отметил, что существование альтернативных политических и экономических систем является угрозой для Запада.

«Но такие модели обязательно будут развиваться, это неизбежно», — подытожил он.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления. В 2021 году выступление Путина на дискуссионной площадке длилось более трех часов.

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Валерий Розенберг
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