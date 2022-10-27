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17:53, 27 октября 2022Россия

Путин обвинил Запад во взращивании террористов на Кавказе

Президент России Путин обвинил Запад во взращивании террористов на Кавказе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Западные страны взращивали терроризм на Кавказе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По словам российского лидера, Запад оказывал террористическому подполью финансовую, политическую и информационную поддержку.

«Всегда буду помнить о том, какую цену мы заплатили за то, чтобы уничтожить террористическое гнездо на Северном Кавказе, которое Запад тогда практически открыто поддерживал (...) Да больше того — не только активно поддерживал террористов на территории России, но и во многом взрастил эту угрозу», — сказал президент.

При этом Путин отметил, что даже несмотря на это Россия старалась сотрудничать с Западом и после разгрома террористических группировок, но слышала «нет».

Мы пытались не оборачиваться назад, строить отношения даже с теми, кто фактически работал против нас, развивать отношения со всеми, кто этого хочет — и с ведущими странами Запада, и с НАТО. Посыл был: "Давайте жить дружно, вести диалог". В ответ мы получили "нет", постоянно растущее давление и создание очагов напряженности у наших границ

Владимир Путин

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления. В 2021 году выступление Путина на дискуссионной площадке длилось более трех часов.

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Валерий Розенберг
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